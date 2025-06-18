Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США женщина родила ребенка через несколько месяцев после смерти мозга

Жизнедеятельность тела американки несколько месяцев поддерживалась специальными аппаратами после смерти мозга.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Джорджиа у женщины, во время беременности которой констатировали смерть мозга, родился ребенок. Соответствующей историей поделилась газета The Guardian.

Сообщается, что Адриана Смит во время беременности обратилась к врачам с жалобами на голове боли. В больнице у нее обнаружили множественные тромбы в мозге, однако медикам не удалось спасти женщину, и они констатировали смерть ее мозга.

Врачи приняли решение искусственно поддерживать жизнедеятельность организма из-за действующего в Джорджии запрета на аборты после шестой недели беременности.

Ребенок родился преждевременно с помощью экстренного кесарева сечения. В настоящее время младенец находится в отделении интенсивной терапии, его вес составляет 823 грамма.

Напомним, в начале июня сообщалось, что в Ленинградской области прохожие нашли новорожденную девочку в пакете на улице.