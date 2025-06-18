В США женщина родила ребенка через несколько месяцев после смерти мозга

В американском штате Джорджиа у женщины, во время беременности которой констатировали смерть мозга, родился ребенок. Соответствующей историей поделилась газета The Guardian.
Сообщается, что Адриана Смит во время беременности обратилась к врачам с жалобами на голове боли. В больнице у нее обнаружили множественные тромбы в мозге, однако медикам не удалось спасти женщину, и они констатировали смерть ее мозга.
Врачи приняли решение искусственно поддерживать жизнедеятельность организма из-за действующего в Джорджии запрета на аборты после шестой недели беременности.
Ребенок родился преждевременно с помощью экстренного кесарева сечения. В настоящее время младенец находится в отделении интенсивной терапии, его вес составляет 823 грамма.
Напомним, в начале июня сообщалось, что в Ленинградской области прохожие нашли новорожденную девочку в пакете на улице.