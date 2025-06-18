Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за конфликта на Ближнем Востоке

Путешественники делятся деталями своих злоключений, отмечая, что Air Arabia не просто отказывается возвращать деньги за билеты, но и навязывает вместо этого ваучеры, которые практически невозможно использовать. Перевозчик также препятствует перелёту транзитных пассажиров из других стран в Шарджу и, вопреки всем международным правилам, не предоставляет им отели в ОАЭ. Застрявшие люди остаются без еды, жилья и транспорта, а, вместо того чтобы обменять их билеты, туристов отправляют к туроператорам. Это бездействие приводит к чудовищным задержкам: например, группа из Башкирии уже четвёртый день не может покинуть Эмираты и добраться до Уфы. Их рейс G9 931 должен был вылететь ещё 14 июня.