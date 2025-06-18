Блестящему вратарю Владимиру Мышкину исполняется 70 лет

— После победы в «Золотой шайбе», приблизительно в это время что-то похожее на вратарскую форму у меня и появилось, в 1970 году. Кстати, после этого меня в 15 лет Виталий Георгиевич Ерфилов и стал привлекать к тренировкам взрослой команды «Олимпия». Вот там мне уже более-менее нормальную форму и выдали. Конечно, она не идет ни в какое сравнение с той, в которой играют сейчас современные вратари. Но тогда получить даже такую было для меня настоящим счастьем. У нас в городе был сапожный цех, и в нем чинилась вся хоккейная форма. Это только для команды мастеров выделялись какие-то фонды и закупалась новенькая, а всем остальным — молодежной, юношеской и детским командам приходилось чинить уже старую амуницию. У нас, кстати, было еще и первенство завода: цеха играли на цеха. Приходило по пять-шесть тысяч человек на стадион смотреть. Такие ледовые битвы устраивали, вы бы знали! Холод, пар изо рта, да разве наших людей этим напугать!