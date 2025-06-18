Ждать приходится больше двух суток. ГТК предупреждает о существенном росте очередей на въезд в Польшу

В то же время белорусская таможня фиксирует увеличение числа правонарушений при перемещении товаров через белорусско-польскую границу, в том числе с использованием тайников. Только за последние три месяца в пункте пропуска «Брест» к административной ответственности по различным нарушениям привлечены более 1,3 тыс. граждан, в 50 случаях зафиксированы попытки ввезти товары в тайниках. Ежесуточно выявляется свыше 20 нарушений.