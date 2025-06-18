Ждать приходится больше двух суток. ГТК предупреждает о существенном росте очередей на въезд в Польшу

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В единственном открытом на польском направлении легковом пункте пропуска «Брест» из-за неритмичности сопредельных контролирующих служб в приеме и подаче транспортных средств существенно увеличились очереди, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
На данный момент, по информации ГТК, на выезд из Беларуси собралось порядка 1,8 тыс. автомобилей и автобусов, граждане в среднем ждут оповещения для пересечения границы больше двух суток. На въезд скопилось 85 транспортных средств.
В то же время белорусская таможня фиксирует увеличение числа правонарушений при перемещении товаров через белорусско-польскую границу, в том числе с использованием тайников. Только за последние три месяца в пункте пропуска «Брест» к административной ответственности по различным нарушениям привлечены более 1,3 тыс. граждан, в 50 случаях зафиксированы попытки ввезти товары в тайниках. Ежесуточно выявляется свыше 20 нарушений.
Растет и количество попыток незаконного провоза запрещенных и ограниченных к перемещению веществ. Уже с начала апреля пресечено 12 преступлений, связанных с ввозом наркотических и психотропных веществ.
Как заметили в таможенном комитете, для недопущения трансграничной преступности и ввоза товаров, которые могут нанести вред жизни и здоровью, или товаров без декларирования таможенники несут службу в усиленном режиме и применяют сканирующую технику. -0-