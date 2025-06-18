В российском регионе временно ограничили работу мобильного интернета

«Указанная мера принята на неопределённый срок в интересах обеспечения безопасности», — подчеркнул Анохин, отметив, что мобильная связь и проводной интернет на территории региона продолжают работать.
Он также попросил жителей отнестись к происходящему с пониманием.
Накануне многие российские регионы сообщали о массовых сбоях в функционировании мобильного интернета. Отсутствие доступа к Сети затронуло Московскую, Ленинградскую, Псковскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Тюменскую, Самарскую, Тамбовскую, Челябинскую и Магаданскую области. На аналогичные трудности жаловались жители Тувы и Якутии.