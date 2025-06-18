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В российском регионе временно ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в ряде населённых пунктов региона временно ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Указанная мера принята на неопределённый срок в интересах обеспечения безопасности», — подчеркнул Анохин, отметив, что мобильная связь и проводной интернет на территории региона продолжают работать.

Он также попросил жителей отнестись к происходящему с пониманием.

Накануне многие российские регионы сообщали о массовых сбоях в функционировании мобильного интернета. Отсутствие доступа к Сети затронуло Московскую, Ленинградскую, Псковскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Тюменскую, Самарскую, Тамбовскую, Челябинскую и Магаданскую области. На аналогичные трудности жаловались жители Тувы и Якутии.