Владимир Путин проводит встречу с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф

В Стрельне началась беседа президента России Владимира Путина с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф, эта встреча открывает серию международных контактов главы государства на ПМЭФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Планируется, что в ходе разговора будет затронута тема дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.
Как писал сайт KP.RU, во вторник, 17 июня, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о планах российского лидера на полях предстоящего ПМЭФ-2025. В четверг, 19 июня, Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Кроме того, глава государства обсудит развитие двусторонних отношений с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. А 20 июня у политика намечены встречи с вице-премьером госсовета Китая и генсеком ОПЕК.