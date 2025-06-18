Владимир Путин проводит встречу с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 17 июня, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о планах российского лидера на полях предстоящего ПМЭФ-2025. В четверг, 19 июня, Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Кроме того, глава государства обсудит развитие двусторонних отношений с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. А 20 июня у политика намечены встречи с вице-премьером госсовета Китая и генсеком ОПЕК.