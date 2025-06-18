«Штраф и вернуть в первоначальное состояние». В милиции предупредили белорусов о запрете незаконного присоединения балкона к квартире

В милиции отреагировали на ситуацию с присоединением балкона к квартире, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в Советском РУВД Минска ответили на жалобу минчанки, которая рассказала, что после шумного ремонта у соседей в доме на улице Веры Хоружей, где живет семья, добавился еще шум с их балкона. Женщина предположила, что там сделали перепланировку, устроив на балконе кухню.
Участковый милиционер заметил, что в многоквартирном доме порой приходится мириться с шумом у соседей, однако с 23.00 до 07.00 шуметь запрещено. В будни и выходные в это время нельзя играть на музыкальных инструментах, громко говорить и петь, использовать пиротехнику, заниматься ремонтом, что-то грузить или разгружать, громко пользоваться телевизором и другой акустикой, даже хлопать дверями. За шум и нарушения грозят штрафы до 10 базовых величин (420 белорусских рубля в июне 2025-го) в первый раз и до 30 базовых в следующие разы (до 1260 белрублей).
А вот самостоятельная перепланировка попросту запрещена. В частности, в Беларуси увеличение отапливаемой площади квартиры за счет присоединения балкона или лоджии (даже утепленных) недопустимо, так как система теплоснабжения жилого дома не рассчитана на обогрев дополнительных квадратных метров.
— Нарушителю придется привести планировку квартиры в изначальное состояние, а также заплатить штраф, — предупредили в милиции.
Штраф за самовольную перепланировку составит до 20 базовых величин (до 840 белрублей). Штраф увеличится до 30 базовых (до 1260 белрублей), если самовольная перепланировка привела к снижению несущей способности здания или были затронуты вентиляционные шахты и каналы.
Между тем могилевчанин пришел в школу дочери с ножом в барсетке, что возмутило соцсети.