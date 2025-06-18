«Штраф и вернуть в первоначальное состояние». В милиции предупредили белорусов о запрете незаконного присоединения балкона к квартире

Участковый милиционер заметил, что в многоквартирном доме порой приходится мириться с шумом у соседей, однако с 23.00 до 07.00 шуметь запрещено. В будни и выходные в это время нельзя играть на музыкальных инструментах, громко говорить и петь, использовать пиротехнику, заниматься ремонтом, что-то грузить или разгружать, громко пользоваться телевизором и другой акустикой, даже хлопать дверями. За шум и нарушения грозят штрафы до 10 базовых величин (420 белорусских рубля в июне 2025-го) в первый раз и до 30 базовых в следующие разы (до 1260 белрублей).