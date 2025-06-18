В РПЦ предложили размещать список традиционных ценностей на школьных тетрадях

— Давайте уже говорить об этом открыто. Я вспоминаю свое детство, когда на обороте тетрадей печатали гимн и таблицу умножения. Давайте там же разместим и список традиционных ценностей, — предложил Никандр на сессии Петербургского международного экономического форума «Религия и экономика».