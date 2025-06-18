На ПМЭФ представители Башкирии рассчитывают подписать соглашения на 100 млрд рублей

В Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум, на котором Башкирия представила экспозицию на стенде площадью 390 квадратных метров.
Центральным элементом стенда стала точная копия кампуса Евразийского научно-образовательного центра, выполненная в масштабе больше человеческого роста, с башней высотой 4,5 метра. Переговорные зоны выполнены в виде уфимского Дворца борьбы и завода БСК.
На стенде демонстрируют Национальную киберфизическую платформу «Берлога», разработанную в республике.
— Платформа активно используется в подготовке молодых инженеров по всей стране, имеет английский и китайский интерфейс и уже вышла на международный уровень, — поделились в пресс-службе правительства.
Стенд представляют два персонажа: 6,5-метровый медведь-пасечник в футуристической медовой броне и новый герой — медведь-химик с завода АО «Росхим», который станет центральной фигурой в игре «Берлога: Химзавод», презентуемой на ПМЭФ.
Часть зон стенда посвящены культуре, природным богатствам и туристическим возможностям республики.
Делегация республики примет участие в мероприятиях форума, который продлится до 21 июня. Ожидается, что в ходе ПМЭФ Башкирия подпишет более 30 соглашений на общую сумму около 100 миллиардов рублей.
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