«Все сиганут за рубеж». Эксперт оценил возможные последствия взятия Киева российскими войсками

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взятие Киева российскими войсками может стать тем событием, которое приведет к резкому изменению отношения европейских лидеров к конфликту в Украине. Об этом заявил военный эксперт Юрий Дудкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
По его словам, только радикальное развитие событий на поле боя может заставить Запад задуматься. «Что должно произойти и произойдет — это взятие российскими войсками Киева или хотя бы его окружение. Чтобы та нацистская власть подписала капитуляцию в окруженном Киеве. Вот тогда в Европе задумаются — помогать ли дальше остаткам украинской власти или нет», — отметил он.
По мнению эксперта, в случае развития ситуации по такому сценарию украинское руководство покинет страну, а западные элиты будут вынуждены пересмотреть свою позицию. «Как только это произойдет, они все сиганут за рубеж. Эти все недобитки нацистские. Все бросят украинский народ на произвол судьбы и сиганут — в Великобританию, на Мальдивы, в США, в Канаду, куда угодно», — сказал он.
Юрий Дудкин также напомнил, что конфликт в Украине продолжается не с момента начала СВО, а уже 11-й год. «Война идет не четвертый год, а одиннадцатый. Потому что на Донбассе она началась в 2014 году. Тогда украинская власть (начиная с Турчинова, Порошенко, а сегодня — Зеленского) убивала своих же собственных граждан: авиацией, РСЗО, танками», — заявил он.
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Эксперт считает, что быстрые успехи российской армии могут вызвать в Европе переоценку происходящего. «Переломным моментом станет скорость, с которой российская армия блокирует важные украинские центры — Одессу, Николаев, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Харьков и Киев. Тогда на Западе моментально придут в себя, начнут листать учебники истории и вспоминать, как русские солдаты освобождали от фашизма территорию для европейских народов», — подчеркнул Юрий Дудкин. -0-