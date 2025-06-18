Юрий Дудкин также напомнил, что конфликт в Украине продолжается не с момента начала СВО, а уже 11-й год. «Война идет не четвертый год, а одиннадцатый. Потому что на Донбассе она началась в 2014 году. Тогда украинская власть (начиная с Турчинова, Порошенко, а сегодня — Зеленского) убивала своих же собственных граждан: авиацией, РСЗО, танками», — заявил он.