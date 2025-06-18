Мигрантов возьмут на цифровой карандаш: приезжих заставят установить следящее за каждым их шагом приложение

В Москве и Подмосковье начинается масштабный эксперимент: для трудовых мигрантов и иностранных студентов введен цифровой «паспорт». Конечно же, биометрический, привязанный к смартфону с определенным номером и специальному приложению. Мигранты обязаны будут держать его включенным — через приложение государство контролирует их местонахождение, проживание, работу, денежные переводы. Применительно к мигрантам вряд ли кто-то сможет этому возразить — но не распространят ли потом эту систему на всех?
Согласно федеральному закону № 121-ФЗ от 23 мая этого года въезжающие в Россию иностранцы должны будут заполнить анкету-заявку на специальном сайте. При въезде же они будут оформлять к уже готовому цифровому профилю «биометрию» — то есть фотографироваться на специально откалиброванном оборудовании и сдавать отпечатки пальцев. После чего они будут обязаны скачать на свои смартфоны приложение RuID от Госуслуг, где и будет концентрироваться вся нужная для государства информация о мигранте: о наличии и актуальности его патента, приобретенных сим-картах (нет российского паспорта — покупка только через приложение). А также о банковских переводах и местонахождении в реальном времени.
На основании получаемых системой данных искусственный интеллект будет «докладывать» правоохранителям о потенциально подозрительных ситуациях. Например, просроченный патент (что очевидно). Или о том, что ночует человек не по месту регистрации, а где-то в другом месте. Или что вместо жилищно-коммунальной компании или стройки он перемещается по маршрутам, сходящимся к ресторану: похоже, курьером подрабатывает, этого не декларируя.
Биометрия пригождается в данном случае и для отслеживания пребывания, и (что еще важнее) для того, чтобы предотвратить повторный въезд выдворенных из России иностранцев под другими паспортными данными. Ведь эта практика довольно обычная: получивший запрет на въезд «фигурант» как бы теряет паспорт на родине, оформляет новый — и, вуаля, уже не значится в пограничной-миграционной базе данных. А с биометрией так сделать уже не получится: пальчики-то (и лицо) вот они!
— На бумаге это выглядит очень грамотным решением, которое давно назревало, — рассказывает «МК» генеральный директор рекрутинговой компании Максим Емельянов. — Первое преимущество, которое я вижу, это сдача отпечатков пальцев перед въездом в РФ, ранее мигранты из СНГ сдавали только при подаче документов на патент, но не каждый иностранный гражданин идет по пути легального оформления, тем самым данные МВД может попросту не получить. Второе преимущество — это указание в приложении места пребывания, так как миграционный учет (регистрация) как инструмент отслеживания иностранцев себя давно изжил. Ведь собственники квартир, у которых они проживают, зачастую боятся регистрировать мигрантов у себя, кто-то не хочет стоять в очереди в отделе по вопросам миграции, и еще множество других причин.
По словам собеседника «МК», это хороший способ не вводить «травматичный» визовый режим для дружественных стран, но при этом усилить контроль еще до вылета в РФ. Действительно, практически все парламентские партии за последний год вносили предложения ввести «цифровой поводок» для мигрантов — как альтернативу визовому режиму, к которому призывают все больше пользователи соцсетей, но не политики. Принятый закон был внесен в Думу правительством — в нем было учтено большинство сделанных ранее депутатами предложений. На очереди еще несколько законопроектов, которые парламентарии вносили как напрямую, так и через исполнительную власть. Например, официальный запрет на въезд в Россию при наличии судимости — и контроль этого статуса в автоматическом режиме с запросами в страны происхождения мигрантов.
Технологии сегодняшнего дня вполне позволяют осуществить задуманный проект — в частности, отслеживание геопозиции, распознавание лиц в крупных городах исправно действует. Если, конечно, забыть о регулярно выключаемых по понятным причинам мобильном Интернете и навигации. Вот, кстати, интересный вопрос, придется ли мигрантам оправдываться за постоянное, например, нахождение «в аэропорту Шереметьево» (именно туда «ссылает» геопозиционирование жителей многих московских районов по соображениям безопасности)?
Но вопрос этический — который достоин большой общественной дискуссии — пока даже и не начинал обсуждаться. Ведь система RuID технологически и концептуально и есть тот самый, без преувеличения, «цифровой концлагерь»: государство знает всё о твоем местонахождении и любых транзакциях. Причем совершенно официально, без постановлений суда о разыскных мероприятиях и прочих формальностей. Ты сам обязан автоматически уведомлять власти о каждом своем шаге и действии. Это не пугает миллионы россиян лишь по одной причине: система вводится только для мигрантов, которые сами по себе являются раздражающим фактором.
Но что если сама эта система — лишь эксперимент, а «послезавтра» такие технологии станут обязательными и для граждан России? Вполне может быть и так. А значит — нужно внимательнее следить за «эксцессами» применения и настраивать эту систему всем вместе. Вполне возможно, что поправки и «работа над ошибками» RuID пригодится нам самим.