Мигрантов возьмут на цифровой карандаш: приезжих заставят установить следящее за каждым их шагом приложение

По словам собеседника «МК», это хороший способ не вводить «травматичный» визовый режим для дружественных стран, но при этом усилить контроль еще до вылета в РФ. Действительно, практически все парламентские партии за последний год вносили предложения ввести «цифровой поводок» для мигрантов — как альтернативу визовому режиму, к которому призывают все больше пользователи соцсетей, но не политики. Принятый закон был внесен в Думу правительством — в нем было учтено большинство сделанных ранее депутатами предложений. На очереди еще несколько законопроектов, которые парламентарии вносили как напрямую, так и через исполнительную власть. Например, официальный запрет на въезд в Россию при наличии судимости — и контроль этого статуса в автоматическом режиме с запросами в страны происхождения мигрантов.