Анохин: в Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об ограничениях в работе мобильного интернета на территории региона, объяснив это мерами «в целях обеспечения безопасности».
В своем Telegram-канале он отметил, что доступ к Сети ограничен на неопределенный период времени.
«Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона», — написал Анохин.
Он также подчеркнул, что проводной интернет и сотовая связь остаются доступными для использования.
В среду, 18 июня, стало известно об ограничении в работе мобильного интернета в Удмуртии.