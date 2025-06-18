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Анохин: в Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Смоленской области Анохин заявил об отключении мобильного интернета в регионе в интересах безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал об ограничениях в работе мобильного интернета на территории региона, объяснив это мерами «в целях обеспечения безопасности».

В своем Telegram-канале он отметил, что доступ к Сети ограничен на неопределенный период времени.

«Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона», — написал Анохин.

Он также подчеркнул, что проводной интернет и сотовая связь остаются доступными для использования.

В среду, 18 июня, стало известно об ограничении в работе мобильного интернета в Удмуртии.