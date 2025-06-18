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Обыкновенное рабство: В Молдове людей заставляли бесплатно работать в муниципальном предприятии — зарплату уже полгода не выплачивали, народ остался без света из-за неуплаты

Прокуратура Каушан возбудила уголовное дело в отношении грубого нарушения трудовых прав.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Каушан возбудила уголовное дело в отношении грубого нарушения трудовых прав: 59 сотрудников муниципального предприятия по уборке и благоустройству Каушан более полугода вынуждены были работать бесплатно.

Людей принуждали к неоплачиваемому труду по приказу мэра города Александру Донцу и директора Михаила Бобикова, который занял должность благодаря злоупотреблениям и партийным связям. Из-за отсутствия зарплаты сотрудники не могли оплачивать счета, в их домах отключили электричество.

Уголовное дело было возбуждено после многократных обращений со стороны Виктории Фуртунэ, председателя партии Moldova Mare, уточняет gagauztv.

Напомним, что в таком же рабском положении находятся и железнодорожники Молдовы.

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