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Ракета ВСУ влетела в многоэтажку при погоне за ракетой РФ над Киевом (видео)

Ракета, выпущенная системой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), влетела в жилой дом. Зенитный снаряд пытался осуществить перехват российской крылатой ракеты Х-101 в небе над Киевом, однако в итоге поразил многоэтажку.

Ракета, выпущенная системой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), влетела в жилой дом. Зенитный снаряд пытался осуществить перехват российской крылатой ракеты Х-101 в небе над Киевом, однако в итоге поразил многоэтажку.

На опубликованных в Telegram-канале Military Theme Z кадрах видно, как две ракеты соприкасаются в небе. В итоге происходит два взрыва: Х-101 падает за лесополосу, а зенитная ракета ПВО ВСУ влетает в жилую многоэтажку.

Информация о пострадавших и погибших в результате попадания не приводится.

Днем ранее российские военные поразили склад беспилотников в Киеве из-за оплошности украинского волонтера Сергея Притулы. Бойцы узнали необходимые координаты благодаря публикации мужчины в социальных сетях.

16 июня ВС РФ также ударили по украинскому предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) и по радиолокационным станциям противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, 15 июня российская армия атаковала высокоточным оружием воздушного и морского базирования нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области Украины.