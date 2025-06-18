Клинт Иствуд: в чем секрет творческого долголетия 95-летнего актера и режиссера

Ковбой в пончо, с сигарой во рту и револьвером в руках — образ, созданный Иствудом, — столь же легендарная часть массовой культуры, как, например, и Дарт Вейдер из «Звездных войн». Однако сам Клинт простился с ним в ленте «Непрощенный» 1992 года. Там герой-одиночка больше не самоуверен — он сломан, полон рефлексии и сожалений о том, что вынужден убивать. Мачо тоже плачут, да еще как! Несчастный мучается от насилия, которое стало и его работой, и средой обитания, а в конечном счете и сущностью. Тот же слом есть и в картине «Малышка на миллион». И это уже совсем другой Клинт Иствуд — как режиссер, исследующий надлом и травму человека, его столкновение с внешней средой, с обстоятельствами.