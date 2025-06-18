Упавшая с 75-метровой скалы собака удивила хозяина

Собака во время прогулки с хозяином сорвалась с 75-метровой скалы и чудом осталась жива. Необычный случай произошел в Великобритании, пишет Mirror.
По словам хозяина собаки, его питомец внезапно бросился за кроликами и скатился с обрыва. Остановить животное и вытащить его самостоятельно мужчина не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Животное, по данным издания, удалось спасти спустя 20 минут. Собака находилась все это время на узком каменном выступе.
Спасатели назвали настоящим чудом то, что она осталась жива, учитывая высоту падения.
Ранее сообщалось, что в США 18-летний подросток решил отметить окончание средней школы. Он отправился с другом в путешествие, однако сорвался с водопада и бесследно пропал.