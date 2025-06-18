В Ростовской области вводят запрет на отстрел косуль с 20 июня

В Ростовской области с 20 июня вводится временный запрет на охоту на взрослых самцов европейской косули. Как сообщили в региональном Минприроды, ограничение продлится до 15 июля.
Причина запрета — это сокращение популяции вида животных в донском регионе. За нарушение новых правил охотникам грозит серьезное наказание: штраф до четырех тысяч рублей, конфискация оружия и лишение охотничьего билета на два года.
При этом охотничий сезон продолжается. В регионе разрешено добывать кабанов любого пола, а также самок косуль.
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