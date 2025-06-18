Роботы, Лабубу с Медведевым и новая Lada Aura: что увидели гости ПМЭФ-2025

Отец президента России участвовал в Великой Отечественной войне, получил тяжелое ранение и заслужил боевые награды. Инициатива по публикации этих сведений призвана обеспечить постоянный доступ к информации о героях войны — не только в дни памятных дат (23 февраля и 9 мая), но и в любое время. Проект поможет молодому поколению узнавать о военном прошлом своих семей и сохранять память о подвигах предков — как в личной истории, так и в общенациональном масштабе.