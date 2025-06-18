Как у Тодоренко и Топалова: может ли секс по расписанию спасти отношения

У телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова секс по расписанию. Звезда призналась в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, что проблемы с интимной жизнью у них с мужем начались после рождения первого сына. Тогда они обратились к психологу, и он посоветовал внести секс в график. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта, сексолога Алексея Вилкова, может ли интим по расписанию спасти отношения и есть ли другие способы вернуть страсть.