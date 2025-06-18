Биотехнолог Золотарева рассказала о малоизвестных и опасных видах сорняков

Одним из таких растений является золотарник канадский, который часто используется в декоративных целях. Он может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Период его цветения приходится на август-сентябрь, и за один сезон он способен произвести до ста тысяч семян, которые легко разносятся ветром.