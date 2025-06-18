Биотехнолог Золотарева рассказала о малоизвестных и опасных видах сорняков

Помимо борщевика и амброзии, на дачных участках растут и другие сорняки, представляющие угрозу для здоровья человека. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
Одним из таких растений является золотарник канадский, который часто используется в декоративных целях. Он может вызывать аллергические реакции, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Период его цветения приходится на август-сентябрь, и за один сезон он способен произвести до ста тысяч семян, которые легко разносятся ветром.
Не стоит забывать и о менее известном сорняке — крестовнике обыкновенном. Его алкалоиды обладают канцерогенными свойствами.
— В большей степени крестовник опасен для животных, особенно при длительном употреблении в больших количествах: может наблюдаться угнетение и нарушение аппетита, потеря веса, поражение печени и центральной нервной системы, — предупредила эксперт.
У людей крестовник вызывает аллергические реакции с отеками и болевыми ощущениями.
Аллергию также вызывает циклахена дурнишниколистная. Этот агрессивный сорняк угнетает другие растения, а при попадании в пищу животных может вызвать отравление. Его следует скашивать до цветения и образования семян. Эксперт рекомендует обрабатывать почву гербицидами на основе глифосата в концентрации 2−4 процента. Семена сохраняют свою всхожесть в течение пяти лет, передает «Газета.Ru».
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