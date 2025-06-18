Гендиректор ТМХ Липа рассказал о покупке немецкого предприятия «за доллар»

«Немецкая компания. У них производство было огранизовано здесь, в городе Санкт-Петербург. Когда случились все ограничения, когда было выставлено им требование о прекращении производства в России, они нам это предприятие отдали за доллар», — приводит ТАСС слова Кирилла Липы во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).