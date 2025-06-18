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Гендиректор ТМХ Липа рассказал о покупке немецкого предприятия «за доллар»

Кирилл Липа сообщил, что у немецкой компании, которая отдала предприятие ТМХ, производство было организовано в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) приобрел завод немецкой компании «за доллар» после введения санкций и требования прекратить производство в России, заявил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

«Немецкая компания. У них производство было огранизовано здесь, в городе Санкт-Петербург. Когда случились все ограничения, когда было выставлено им требование о прекращении производства в России, они нам это предприятие отдали за доллар», — приводит ТАСС слова Кирилла Липы во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что состоял в хороших отношениях с основателем немецкой компании. По словам Кирилла Липы, его попросили «забрать» завод и сохранить его.

Напомним, ПМЭФ проходит 18−21 июня. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно состоится 20 числа.