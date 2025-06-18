Гендиректор ТМХ Липа рассказал о покупке немецкого предприятия «за доллар»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) приобрел завод немецкой компании «за доллар» после введения санкций и требования прекратить производство в России, заявил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
«Немецкая компания. У них производство было огранизовано здесь, в городе Санкт-Петербург. Когда случились все ограничения, когда было выставлено им требование о прекращении производства в России, они нам это предприятие отдали за доллар», — приводит ТАСС слова Кирилла Липы во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он добавил, что состоял в хороших отношениях с основателем немецкой компании. По словам Кирилла Липы, его попросили «забрать» завод и сохранить его.
Напомним, ПМЭФ проходит 18−21 июня. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, главным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно состоится 20 числа.