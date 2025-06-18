Силиконовая грудь спасла китаянку от смерти после 22 ударов ножом

Когда мужчина отвлекся, китаянка написала своему возлюбленному и попросила вызвать полицию. Правоохранители отследили ее телефон, и на место происшествия приехали полицейские. Тогда грабитель начал бить свою жертву ножом в грудь. В результате почти все удары попали в импланты, кроме одного ранения в легкое. В текущий момент девушка находится в больнице, передает портал South China Morning Post.