Силиконовая грудь спасла китаянку от смерти после 22 ударов ножом

На парковке около торгового центра в китайском городе Ханчжоу 30-летняя китаянка по фамилии Ма выжила после нападения мужчины, который нанес ей 22 удара ножом — почти все удары пришлись на силиконовый имплант груди.
Нападение произошло в момент, когда китаянка садилась в автомобиль. Мужчина также сел в машину и стал угрожать ножом, требуя отвезти его в соседний город и перевести средства на его счет.
Когда мужчина отвлекся, китаянка написала своему возлюбленному и попросила вызвать полицию. Правоохранители отследили ее телефон, и на место происшествия приехали полицейские. Тогда грабитель начал бить свою жертву ножом в грудь. В результате почти все удары попали в импланты, кроме одного ранения в легкое. В текущий момент девушка находится в больнице, передает портал South China Morning Post.
1 ноября 2024 года в метро Санкт-Петербурга мужчина начал прижиматься к девушке и оскорблять ее «восточную внешность», а после попытки женщины оттолкнуть его сломал ей нос. Приехавшие на место происшествия врачи доставили женщину в больницу с переломом носа, а мужчину задержали сотрудники метро и передали полицейским.