В финале проекта «Властелин села» Могилевскую область представит семья из Горецкого района

18 июня, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. В финале республиканского проекта «Властелин села» Могилевскую область представит семья Сухубаевских из Горецкого района, передает корреспондент БЕЛТА.
Региональный этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села» собрал сегодня в агрогородке Полыковичи 14 семей из Могилевской области. В течение дня они проходили целый ряд конкурсных испытаний, среди которых конкурс на лучшее подворье, визитную карточку, каравай, сельскую эстафету и драники на колоде. Женщины соревновались в плетении венков, а их мужчины — в конкурсе косцов.
По итогам всех конкурсных испытаний победителями стала семья Николая и Марии Сухубаевских из Горецкого района. В этом году семье исполняется 10 лет, вместе они воспитывают трех детей. «Мы очень рады, что заняли первое место. Не ожидали, что победим, — поделилась эмоциями Мария Сухубаевская. — В финале проекта тоже постараемся стать первыми!».
Именно семья Сухубаевских будет представлять Могилевскую область в финале, который пройдет 4−5 июля в Горецком и Шкловском районах. По традиции лучшую семью назовут во время республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»).
Второе место заняла семья Комар из Кличевского района, третье — семья Стельмах из Осиповичского района.
Все участники областного этапа получили заряд положительных эмоций и нужные в хозяйстве подарки. -0-
Фото Олега Фойницкого.