В финале проекта «Властелин села» Могилевскую область представит семья из Горецкого района

По итогам всех конкурсных испытаний победителями стала семья Николая и Марии Сухубаевских из Горецкого района. В этом году семье исполняется 10 лет, вместе они воспитывают трех детей. «Мы очень рады, что заняли первое место. Не ожидали, что победим, — поделилась эмоциями Мария Сухубаевская. — В финале проекта тоже постараемся стать первыми!».