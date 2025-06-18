Туристка отправилась на отдых в Марокко и умерла после встречи с бродячей собакой

Туристка из Великобритании умерла после встречи с бродячей собакой на отдыхе в Марокко. Об этом пишет Daily Mail.
По информации издания, собака, укусившая 59-летнюю Ивонн Форд во время отпуска, оказалась бешеной. Болезнь выявили только после возвращения женщины в Йоркшир.
Вылечить болезнь можно при немедленном обращении за медицинской помощью, отметила доктор Кэтрин Рассел.
По словам специалиста, как только у человека начинают проявляться симптомы бешенства, болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом.
Сложность в том, что первые признаки заболевания сложно отличить от простуды.
Ранее сообщалось, что в Британии собака во время прогулки с хозяином сорвалась с 75-метровой скалы и чудом осталась жива.