Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристка отправилась на отдых в Марокко и умерла после встречи с бродячей собакой

Туристка из Великобритании умерла после встречи с бродячей собакой на отдыхе в Марокко.

Туристка из Великобритании умерла после встречи с бродячей собакой на отдыхе в Марокко. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, собака, укусившая 59-летнюю Ивонн Форд во время отпуска, оказалась бешеной. Болезнь выявили только после возвращения женщины в Йоркшир.

Вылечить болезнь можно при немедленном обращении за медицинской помощью, отметила доктор Кэтрин Рассел.

По словам специалиста, как только у человека начинают проявляться симптомы бешенства, болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом.

Сложность в том, что первые признаки заболевания сложно отличить от простуды.

Ранее сообщалось, что в Британии собака во время прогулки с хозяином сорвалась с 75-метровой скалы и чудом осталась жива.