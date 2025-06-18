В Минпромторге раскрыли сроки запуска эксперимента по движению грузовиков-беспилотников по М-12

Эксперимент по беспилотному движению грузовиков по автомобильной трассе М-12 начнется этой осенью. Об этом на полях ПМЭФ заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.
«Мы, конечно, понимаем, что развитие беспилотных технологий в целом — это будущее, которое повлияет не только на автопром, но и на экономическую модель в целом — и в части коммерческих перевозок, и в части общественного транспорта», — сказал он.
Каримов отметил, что в этом плане быть на острие технологического развития — это залог конкурентоспособности отрасли.
Как писал сайт KP.RU, 18 июня руководитель автозавода «КамАЗ» Сергей Когогин поехал на ПМЭФ в Санкт-Петербург на беспилотном российском грузовике нового поколения. В пресс-службе компании отметила, что Когогин повторил прошлогоднюю поездку, чтобы лично оценить прогресс в развитии автономной техники. Глава предприятия передвигался на автомобиле «Маяк-2» на базе КамАЗ-54901, в котором значительно улучшено оборудование для автономного вождения.
Ранее на ПМЭФ АвтоВАЗ презентовал свой первый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta.