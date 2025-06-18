Карапетян заявил в суде, что обвинения против него беспочвенны

Российский бизнесмен и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян в ходе заседания суда в Армении выступил с заявлением, что обвинения против него беспочвенны.
Как рассказал журналистам адвокат бизнесмена Армен Фероян, во время заседания суда в Ереване Карапетян назвал абсолютно неубедительными прозвучавшие аргументы обвинения.
Правозащитник также сообщил, что бизнесмен в настоящее время находится в специально отведенной зоне для лиц, находящихся в статусе задержанных.
Напомним, преследование Карапетяна началось после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви. В его доме был проведен обыск. В отношении Карапетяна было возбуждено уголовное производство.