Эксперты: нейротехнологии открывают много возможностей

«Если раньше мы говорили про этику, которая изучает в основном лекарства, медицинские изделия, а также то, что связано с генетикой и репродуктивными технологиями, то с появлением ИИ, киберсистем и новых технологий, которые настроены на человека, международное сообщество стало обсуждать уже технологические аспекты применения киберсистем, которые сами могут решать определенные задачи мимо человека, а также, используя человека, находясь в его структуре и выполняя часть его функций», — рассказал Хохлов.