Эксперты: нейротехнологии открывают много возможностей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новая отрасль медицины, совмещающая IT и искусственный интеллект, — нейротехнологии — открывает гигантское поле возможностей, однако при этом создает огромный пласт проблем. Такое мнение выразили эксперты на Российском фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность» в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Нейротехнологии открывают колоссальные возможности в целом в медицине — в области профилактики, диагностики, прогнозирования, лечения и реабилитации. Огромное поле, но одновременно и пласт проблем, связанных с вопросами этики, защиты прав человека и многими другими вопросами», — подчеркнул председатель совета по этике научных исследований при президиуме РАН Александр Хохлов.
Предмет обсуждения.
Под нейротехнологиями, напомнил Хохлов, международное сообщество понимает такие устройства, системы и процедуры, которые основаны на аппаратном и программном обеспечении и используются для изучения, контроля и измерения нервной системы с целью ее понимания, управления и изменения структуры, функций и активности.
«Если раньше мы говорили про этику, которая изучает в основном лекарства, медицинские изделия, а также то, что связано с генетикой и репродуктивными технологиями, то с появлением ИИ, киберсистем и новых технологий, которые настроены на человека, международное сообщество стало обсуждать уже технологические аспекты применения киберсистем, которые сами могут решать определенные задачи мимо человека, а также, используя человека, находясь в его структуре и выполняя часть его функций», — рассказал Хохлов.
Риски для приватности, мысли и жизни.
Россия и ЮНЕСКО обеспокоены рисками, которые могут принести нейротехнологии в повседневную жизнь человека, сказала журналистам после сессии заместитель директора МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова.
«Конечно, и наше государство, и ЮНЕСКО обеспокоены теми рисками для человека, которые может принести развитие нейротехнологий. Рисками для приватности личности, человеческой мысли и в целом для частной жизни. Поэтому мы сегодня в рамках ПМЭФ обсуждали все эти сложные темы и вопросы и сошлись во мнении с экспертами, что вопросы автономии личности человека являются приоритетными с точки зрения развития нейротехнологий», — рассказала Воронцова.
Позиция ЮНЕСКО и ВОЗ.
Как сообщил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов, в настоящее время в ЮНЕСКО завершается работа над документом под названием «Рекомендации об этических аспектах нейротехнологий».
«Окончательная версия этих рекомендаций выносится на обсуждение генконференции ЮНЕСКО, которая пройдет в Самарканде в ноябре этого года. И в случае принятия этот документ станет фактически первым инструментом мягкого права, универсального охвата, что важно отметить, в области этики нейротехнологий», — рассказал дипломат.
Алимов подчеркнул, что делегация РФ в составе Российской академии наук и министерства здравоохранения при поддержке российских дипломатов в Париже принимала активнейшее участие в работе над этим документом. «Множество из наших замечаний — большинство — специалисты подтвердят — были учтены», — отметил Алимов.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге затронул этические аспекты поставленной проблемы. Он отметил, что в современном мире у некоторых людей развивается «когнитивная перегрузка и цифровая зависимость», а примерно 10% подростков жалуются на «цифровую перезагруженность» и конкретно проблемы со сном.
«Технологии не должны увеличивать пропасть между получением знаний и тем, что это знание может нам дать», — отметил Клюге.
Принципы и ценности.
«Основные ценности и принципы», которыми следует руководствоваться при применении нейротехнологий, Хохлов изложил так: прежде всего, применение их во благо человека и во имя его здоровья. Он также выделил равноправный доступ к технологиям, отметив, что в мире «около 700 млн необразованных людей», и неясно, смогут ли они подписать информированное согласие, понять до конца, что происходит.
Хохлов также отметил такие принципы, как научная добросовестность, квалификация специалиста и его ответственность, осознанное и добровольное согласие и право отозвать его, включая право общественности отозвать негодные технологии с рынка.
Также он остановился на таких факторах, как охрана персональных данных и конфиденциальность информации. «Нейронные данные с помощью ИИ превращаются в когнитивные данные, которые характеризуют личную идентичность человека», — напомнил академик Хохлов.