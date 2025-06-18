КСИР: Иран смог получить контроль над небом Израиля

Иранские войска смогли сломить израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) и получить контроль над небом страны. Об этом в среду, 18 июня, сообщил Корпус стражей иранской революции (КСИР).
— КСИР удалось сломить израильские системы ПВО и получить полный контроль на воздушным пространством Израиля, — передает сообщение РИА Новости.
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Штаты могут ударить по объектам иранской ядерной программы.
В тот же день правительство Ирана сообщило, что в результате атак со стороны иранских войск пострадали свыше 800 граждан. Также власти доложили об эвакуации около 3,8 тысячи человек из жилых домов в результате обстрелов. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что по территории страны выпустили 400 баллистических ракет, были зафиксированы 40 мест их падения.