КСИР: Иран смог получить контроль над небом Израиля

В тот же день правительство Ирана сообщило, что в результате атак со стороны иранских войск пострадали свыше 800 граждан. Также власти доложили об эвакуации около 3,8 тысячи человек из жилых домов в результате обстрелов. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнили, что по территории страны выпустили 400 баллистических ракет, были зафиксированы 40 мест их падения.