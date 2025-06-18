Экс-президент Шри-Ланки: в войне Израиля и Ирана участвуют третьи силы

«Речь идет о том, что чьими-то руками для кого-то исполняется грязная работа так называемая, а сторон вовлечено больше, чем две, есть внешние силы», — рассказал Викрамасингхе на сессии клуба «Валдай». Он подчеркнул, что необходимо учесть все стороны конфликта, включая скрытых участников. Он предложил использовать механизмы БРИКС для поиска решений, но не исключил диалог с западными странами.