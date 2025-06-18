Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.
Экс-президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о вовлеченности третьих сил в ирано-израильский конфликт. Сделал это он на сессии клуба «Валдай» в рамках ПМЭФ 2025 по теме «Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепления отдельных государств».
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«Речь идет о том, что чьими-то руками для кого-то исполняется грязная работа так называемая, а сторон вовлечено больше, чем две, есть внешние силы», — рассказал Викрамасингхе на сессии клуба «Валдай». Он подчеркнул, что необходимо учесть все стороны конфликта, включая скрытых участников. Он предложил использовать механизмы БРИКС для поиска решений, но не исключил диалог с западными странами.
В рамках Петербургского международного экономического форума дискуссионный клуб «Валдай» провел серию мероприятий по вопросам глобальной безопасности, где российские и зарубежные эксперты проанализировали современные вызовы. 17 июня состоялся круглый стол, посвященный проблемам индивидуальной безопасности и психологического восприятия угроз в условиях нестабильности.
Участники обсудили трансформацию подходов к обеспечению стабильности, уделив особое внимание роли личности в новых геополитических реалиях. Также главред Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что разрыв диалога Европы с Россией стал стратегическим просчетом. Он подчеркнул важность взаимодействия с Москвой, отметив растущее влияние Китая и Индии в формирующемся многополярном мире.