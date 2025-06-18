Однокурсники пожаловались на сына Николая Баскова

Бронислав Шпигель, 19-летний сын Николая Баскова и Светланы Шпигель, завершил первый курс ассириологии в НИУ ВШЭ, но его успеваемость и поведение вызвали вопросы. По данным источника издания Super, молодой человек занимает 14-е место из 16 в рейтинге группы со средним баллом 4,6 из 10.
Однокурсники отмечают, что Шпигель стал реже посещать занятия после того, как осознал, что ассириология и культура Древней Месопотамии — не его призвание. По имеющейся информации, он рассматривает возможность перевода на исторический факультет МГУ.
В общении с ровесниками Бронислав, по словам источника, ведет себя нестандартно: «Он может нечаянно обидеть, но часто не замечает этого. Ему приходится объяснять, что он задел чьи-то чувства».
После развода родителей в 2008 году Бронислав остался с матерью. Юноша избегает контактов с прессой и не комментирует ситуацию с учебой.
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