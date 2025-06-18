Однокурсники пожаловались на сына Николая Баскова

Бронислав Шпигель, 19-летний сын Николая Баскова и Светланы Шпигель, завершил первый курс ассириологии в НИУ ВШЭ, но его успеваемость и поведение вызвали вопросы. По данным источника издания Super, молодой человек занимает 14-е место из 16 в рейтинге группы со средним баллом 4,6 из 10.