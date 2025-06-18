Роскомнадзор ответил на вопрос о тайнах «Радиостанции Судного дня»

В эфире «Радиостанции Судного дня» услышали слово «бомжокрем».
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии открытых данных о владельце радиостанции на частоте 4625 килогерц, известной как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка», которая уже почти 50 лет вызывает интерес у радиолюбителей и специалистов. Об этом сообщили в ведомстве на официальный запрос.
«Информация о пользователе радиочастотного спектра, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — заявили в ведомстве RT. В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что сведения о пользователях радиочастотного спектра, а также о выделенных им радиочастотах, типах используемых радиоэлектронных средств, их местах размещения и условиях эксплуатации не подлежат разглашению.
Радиостанция на частоте 4625 килогерц, получившая прозвище «жужжалка» из-за характерного звукового сигнала, функционирует с конца 1970-х годов. Наблюдатели отмечают, что обычно эфир этой станции заполнен монотонным гудением, однако во время значимых мировых событий периодически появляются голосовые сообщения непонятного содержания. Несмотря на многочисленные теории и догадки о назначении объекта, официальная информация о его предназначении и операторах отсутствует.
17 июня на радиостанции, известной как «Судная дня», прозвучали новые сообщения, каждое из которых состояло лишь из одного слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге вещания данной станции. Передача началась в 12:40 по московскому времени, когда в эфире прозвучало слово «дуэтотип». Спустя два часа диктор произнес еще одно слово — «бомжокрем».
Накануне, 16 июня, на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, радиостанция также транслировала загадочные сообщения. В первом эфире было произнесено слово «малоснежный», во втором — «сэвошлюп», напоминает телеканал 360.