Роскомнадзор ответил на вопрос о тайнах «Радиостанции Судного дня»

17 июня на радиостанции, известной как «Судная дня», прозвучали новые сообщения, каждое из которых состояло лишь из одного слова. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге вещания данной станции. Передача началась в 12:40 по московскому времени, когда в эфире прозвучало слово «дуэтотип». Спустя два часа диктор произнес еще одно слово — «бомжокрем».