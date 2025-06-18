В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Дагестане

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева выступила с заявлением, что появившаяся в Сети информация о нападении на правоохранителей в Махачкале не соответствует действительности. Ее слова приводит агентство РИА Новости.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что на улице Примакова в Махачкале было совершено вооруженное нападение на полицейских.
«Подозреваемый попытался скрыться, протаранив служебную машину, правоохранители были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух. В настоящее время подозреваемый задержан, никто не пострадал», — сообщила представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала.