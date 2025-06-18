Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Дагестане

В ведомстве заявили, что правоохранители были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух.

Источник: Аргументы и факты

Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева выступила с заявлением, что появившаяся в Сети информация о нападении на правоохранителей в Махачкале не соответствует действительности. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что на улице Примакова в Махачкале было совершено вооруженное нападение на полицейских.

«Подозреваемый попытался скрыться, протаранив служебную машину, правоохранители были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух. В настоящее время подозреваемый задержан, никто не пострадал», — сообщила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала.