Умер Габриэль Адесокан, 14-летний актер из фильма «Семья года»

Умер Габриэль Адесокан, 14-летний российский актер, известный по роли в фильме «Семья года». Об этом сообщил кинорежиссер из Уфы Айнур Аскаров, снявший кинокартину.
Отмечается, что Адесокан умер всего за месяц до своего 15-летия. Причина смерти молодого актера не уточняется. Соболезнования родным и близким в связи с утратой выразил не только режиссер кинокартины «Семья года», но и вся съемочная группа.
Аскаров также сообщил, что в память о 14-летнем артисте в четверг, 19 июня, пройдет благотворительный показ фильма «Семья года», в котором снимался Адесокан.
Ранее KP.RU сообщал, что на 78-м году жизни умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне болезни.