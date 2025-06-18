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Умер Габриэль Адесокан, 14-летний актер из фильма «Семья года»

Габриэль Адесокан умер всего за месяц до своего 15-летия.

Умер Габриэль Адесокан, 14-летний российский актер, известный по роли в фильме «Семья года». Об этом сообщил кинорежиссер из Уфы Айнур Аскаров, снявший кинокартину.

Отмечается, что Адесокан умер всего за месяц до своего 15-летия. Причина смерти молодого актера не уточняется. Соболезнования родным и близким в связи с утратой выразил не только режиссер кинокартины «Семья года», но и вся съемочная группа.

Аскаров также сообщил, что в память о 14-летнем артисте в четверг, 19 июня, пройдет благотворительный показ фильма «Семья года», в котором снимался Адесокан.

Ранее KP.RU сообщал, что на 78-м году жизни умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне болезни.