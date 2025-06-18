В ВШЭ пожаловались на прогулы и характер сына Баскова

Сын российского эстрадного певца Николая Баскова Бронислав Шпигель занимает 14-е место из 16 со средним баллом 4,6 из 10. В текущий момент 19-летний юноша заканчивает первый курс Высшей школы экономики (ВШЭ) по направлению «Ассириология: языки и история Древней Месопотамии», изучая арабский и шумерский языки, а также литературу и искусство одной из первых цивилизаций. Однако он часто прогуливает занятия. Об этом в среду, 18 июня, сообщил портал «Super».