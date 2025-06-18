В ВШЭ пожаловались на прогулы и характер сына Баскова

Сын российского эстрадного певца Николая Баскова Бронислав Шпигель занимает 14-е место из 16 со средним баллом 4,6 из 10. В текущий момент 19-летний юноша заканчивает первый курс Высшей школы экономики (ВШЭ) по направлению «Ассириология: языки и история Древней Месопотамии», изучая арабский и шумерский языки, а также литературу и искусство одной из первых цивилизаций. Однако он часто прогуливает занятия. Об этом в среду, 18 июня, сообщил портал «Super».
По данным журналистов, Шпигель думает о переводе на исторический факультет Московского государственного университета (МГУ), где получила образование его мать, предпринимательница Светлана Шпигель. Одногруппники считают юношу «эрудированным молодым человеком» и «интересной личностью», но он ни с кем не встречается, ведет себя закрыто и бывает резок с однокурсниками.
— У него своеобразная манера общения. Складывается ощущение, что он может обидеть, но часто сам этого не замечает. Приходится говорить, что он задевает (чужие — прим. «ВМ») чувства, — говорится в материале.
Кроме того, Шпигель скрывает свое происхождение и не рассказывает о своем отце, передает портал.
15 декабря 2024 года в СМИ появилась информация о том, что в Арбитражный суд Москвы направили заявление о банкротстве Светланы Шпигель, чей отец, Борис Шпигель, является основателем межрегиональной фармацевтической производственно-дистрибьюторской корпорации «Биотэк».