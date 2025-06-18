Экс-глава «Яндекса»: Пассажиры используют беспилотные такси для занятий сексом

Кроме того, он упомянул, что в Пекине уже можно вызвать беспилотное такси без водителя-испытателя, используя местную сим-карту. По словам Худавердяна, это означает, что подобное обязательно произойдет и в других местах. Он согласился с тем, что инвестиции в инфраструктуру являются значительными, и выразил сожаление о том, что пока они будут осуществлены, технологии могут устареть. Поэтому он рекомендовал опираться на имеющиеся технологии, такие как лидары, сенсоры и радарные системы, передает РБК.