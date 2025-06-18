Боксер из Крыма заступился за подростка и потерял зрение в драке

Самую страшную травму — перелом орбитальной кости и почти полную потерю зрения на один глаз — Двали получил не в бою, а на улице. В июле 2024 года он заступился за незнакомого подростка, которого избивала толпа из восьми человек. Против мастера спорта, приехавшего в Крым проводить мастер-класс для детей, действовали подло: били сзади, ногами, не давая шанса на защиту.