Боксер из Крыма заступился за подростка и потерял зрение в драке

Боксер Дмитрий Двали из Крыма до сих пор не видит поврежденным глазом, но продолжает верить в чудо. 24-летний чемпион России и Европы по боксу, жестоко избитый в Феодосии летом прошлого года, рассказал нашим коллегам из «КП — Крым» о своем состоянии и планах.
— Зрение так и не восстановилось, но надежда всегда есть. Хотелось бы вернуться в ринг, — признается спортсмен.
Самую страшную травму — перелом орбитальной кости и почти полную потерю зрения на один глаз — Двали получил не в бою, а на улице. В июле 2024 года он заступился за незнакомого подростка, которого избивала толпа из восьми человек. Против мастера спорта, приехавшего в Крым проводить мастер-класс для детей, действовали подло: били сзади, ногами, не давая шанса на защиту.
Сейчас поврежденный глаз прикрыт темными очками — врачи пока не могут гарантировать восстановления зрения. Но Дмитрий не сдается: уже перенес семь операций, включая сложнейшее вмешательство на орбитальной кости и глазу.
Несмотря на травмы, боксер нашел силы помогать другим. Он организовал турнир своего имени, участвует в тренировках молодых спортсменов и даже возродил традицию «русского шапочного боя» — старинной разминки перед кулачными боями. А в ближайших планах — свадьба с невестой Алиной, которой он сделал предложение прямо на ринге во время телевизионного шоу.
— Сейчас я немного в отдалении от большого спорта, но поддерживаю брата, который продолжает выступать, — отмечает Дмитрий.
Карьера профессионального боксера пока для него закончена, но чемпионский характер остался: Двали уверен, что главные победы еще впереди.
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