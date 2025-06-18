В уфимском аэропорту у мужчины нашли запрещенный к ввозу предмет из Мальдив

В уфимском аэропорту таможня обнаружила крупный коралл в багаже пассажира, прибывшего в столицу Башкирии рейсом из Ташкента. Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни, запрещенный к свободному ввозу предмет нашли во время досмотра у гражданина России, который следовал по «зеленому коридору».
По словам мужчины, он вез коралл с Мальдивских островов транзитом через Узбекистан, не зная о необходимости декларировать такой груз. При этом у пассажира отсутствовали разрешительные документы на ввоз.
Заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Уфа» Константин Архиреев пояснил, что кораллы относятся к видам, охраняемым международной конвенцией СИТЕС, и их перемещение через границу требует специального оформления.
Изъятый образец направлен на экспертизу, после чего будет принято процессуальное решение.
По данным Башкортостанской таможни, с начала текущего года это уже седьмой случай, когда изымают предметы, подпадающие под действие конвенции СИТЕС.
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