В уфимском аэропорту у мужчины нашли запрещенный к ввозу предмет из Мальдив

В уфимском аэропорту таможня обнаружила крупный коралл в багаже пассажира, прибывшего в столицу Башкирии рейсом из Ташкента. Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни, запрещенный к свободному ввозу предмет нашли во время досмотра у гражданина России, который следовал по «зеленому коридору».