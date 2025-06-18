Кубок Стэнли треснул во время празднования в руках хоккеистов «Флориды»

Как сообщает Gino Hard, победители Кубка Стэнли — хоккеисты «Флориды» — не уберегли почетный трофей от повреждений, отмечая свой успех в финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона». На краю чаши образовалась внушительная трещина.
В среду «Флорида» одержала уверенную победу над «Эдмонтоном» со счетом 5:1 и второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли.
В составе «Пантерз» чемпионами НХЛ стали российские игроки Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За «Эдмонтон» выступает российский нападающий Василий Подколзин.
Кубок Стэнли ежегодно подвергается повреждениям, что считается своеобразной традицией «жесткой любви» к нему, говорится в статье. Например, в 1940 году игроки «Нью-Йорк Рейнджерс», отмечая погашение ипотеки за Мэдисон-сквер-гарден, сожгли документы прямо в чаше кубка. В 1962 году команда «Торонто» нечаянно уронила кубок в костер, а в 1987 году болельщики сломали трофей в баре, куда его принес хоккеист Марк Мессье.
Ранее сообщалось, что сборную Франции по хоккею утвердили как участника ОИ-2026 вместо России.