Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 19 июня

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
19 июня в народной традиции — день Илариона Пропольника. В церковном календаре почитается преподобный Иларион Далматский, игумен, живший в VIII веке. В крестьянском быту этот день связывали с прополкой огородов: считалось, что Иларион помогает земле очиститься от сорняков, а людям — от тревог и бед.
Название «Пропольник» отражает суть дня: его посвящали ручной прополке грядок, особенно тщательно — картофельных, луковых и земляничных. Считалось, что земля, очищенная в этот день, отблагодарит богатым урожаем, а девушка, полившая клумбы или ягодники утром, будет красивой и счастливой в течение года.
Что делали на Руси в этот день?
На Илариона с самого утра выходили в огороды. Прополка была не просто трудом, а обрядом. Женщины работали молча, вдумчиво, стараясь вложить в каждый выдернутый сорняк заботу и желание очистить не только грядку, но и дом от негатива.
В этот день:
пропалывали вручную — это усиливало эффект;поливали растения холодной колодезной водой;девушки стремились поработать с цветами или клубникой, веря, что это усилит их привлекательность;хозяйки проводили генеральную уборку;верующие обращались в молитве к Илариону с просьбами о здоровье и спокойствии в семье;в снах, приснившихся в ночь на 19 июня, старались уловить подсказки — они считались вещими.
Что рекомендуется делать в этот день?
Согласно традициям, 19 июня — день труда на земле и внутреннего очищения. Он подходит для:
прополки огородов и клумб, особенно вручную;полива растений — утренняя влага считалась особенно благоприятной;уборки в доме и избавления от ненужных вещей;молитвы и размышлений в уединении;помощи родным и соседям;ведения дневника или обдумывания важных решений — день благоприятен для внутренней работы.
Чего не стоит делать в этот день, 19 июня?
Есть и запреты, которые старались строго соблюдать:
не рекомендуется работать на чужом участке — можно передать свою удачу;супругам нельзя пропалывать грядки вместе — это считалось плохой приметой для отношений;не планировали поездок и не отправлялись в путь — дорога могла быть неблагополучной;избегали конфликтов, осуждения и жалоб;не рассказывали о планах — верили, что они не сбудутся;девушки не нюхали цветы — примета связывала это с потерей личного счастья;не совершали крупных покупок и не подписывали важные документы.
Приметы погоды на 19 июня.
Народные наблюдения за природой в этот день были особенно точны:
утренняя роса — к урожаю;гром с утра — к дождю вечером;активность пчёл — к солнечной и ясной неделе;крик перепелов — к пасмурной погоде;стрекотание кузнечиков — к продолжительной жаре;если день прохладный — лето будет устойчиво тёплым;колосья созревают снизу вверх — к хорошему урожаю, сверху вниз — к слабому.
Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!