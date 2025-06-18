Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 19 июня

не рекомендуется работать на чужом участке — можно передать свою удачу;супругам нельзя пропалывать грядки вместе — это считалось плохой приметой для отношений;не планировали поездок и не отправлялись в путь — дорога могла быть неблагополучной;избегали конфликтов, осуждения и жалоб;не рассказывали о планах — верили, что они не сбудутся;девушки не нюхали цветы — примета связывала это с потерей личного счастья;не совершали крупных покупок и не подписывали важные документы.