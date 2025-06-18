Tasnim: Иран впервые в боевых условиях запустил сверхтяжелую ракету «Саджиль»

Иран запустил по Израилю двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету средней дальности «Саджиль» вечером в среду, 18 июня. Об этом сообщило информагентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Издание уточнило, что данная ракета может преодолеть расстояние в 2000 километров. Тегеран запустил три подобные ракеты по территории еврейского государства.
Немногим ранее государственное агентство IRNA сообщило, что Вооруженные силы Ирана начали новую ракетную атаку по территории Израиля.
Как писал сайт KP.RU, 17 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи написал в соцсети, что «начинается битва».
В свою очередь президент Исламской республики Масуд Пезешкиан указал, что Израиль нарушает международные нормы и совершает преступления. По его словам, все это происходит при поддержке мировых держав.