Окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании «Жнива» к «Газпрому». Об этом в среду, 18 июня, сообщил старший пресс-атташе инстанции Йорис ван Эгмонд.
По его словам, суд признал отсутствие у него юрисдикции для рассмотрения ходатайства. Причиной стало то, что в этой ситуации «речь идет о юрисдикционном иммунитете Российской Федерации».
— Этот иммунитет распространяется и на «Газпром», поскольку решение касается осуждения его как альтер эго Российской Федерации, — говорится в постановлении.
При этом суд также обязал «Жниву» возместить судебные издержки, передает РИА Новости.
Вечером того же дня стало известно о еще одном судебном разбирательстве, в котором оказалась украинская сторона. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд после того, как Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае.
По словам гендиректора КТК Николая Горбани, согласно данным казахстанского Министерства иностранных дел, который сделал запрос в отношении Украины после упомянутой атаки, ответа получено не было.