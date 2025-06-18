Суд Гааги отказался рассматривать иск украинской «Жнивы» к «Газпрому»

Вечером того же дня стало известно о еще одном судебном разбирательстве, в котором оказалась украинская сторона. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал подачу иска в международный суд после того, как Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае.