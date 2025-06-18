ООН: рождаемость по всей планете беспрецеденто снижается

Фонд ООН в области народонаселения заявил, что рождаемость по всей планете беспрецеденто снижается.
Руководитель фонда Наталья Канем заявила, что, по опросам, проводившимся в 14 странах, многие хотят иметь не менее двух детей, но чувствуют себя неспособными создать такую семью, утверждая, что не смогут позволить себе с финансовой точки зрения. Также некоторые люди говорили об опасениях в связи с вооруженными конфликтами и изменением климата.
Специалисты фонда не дают ответ, какие меры могли бы повысить рождаемость.
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