ООН: рождаемость по всей планете беспрецеденто снижается

Руководитель фонда Наталья Канем заявила, что, по опросам, проводившимся в 14 странах, многие хотят иметь не менее двух детей, но чувствуют себя неспособными создать такую семью, утверждая, что не смогут позволить себе с финансовой точки зрения. Также некоторые люди говорили об опасениях в связи с вооруженными конфликтами и изменением климата.