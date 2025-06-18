Около 250 лучших выпускников БГУ стали участниками бала в Ботаническом саду

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 лучших выпускников Белорусского государственного университета стали участниками бала, который проходит в Ботаническом саду, передает корреспондент БЕЛТА.
Тематический прием организован в озерном комплексе центрального парка. Поздравил лучших выпускников с окончанием обучения ректор БГУ Андрей Король.
«Сегодня необычный вечер не только для 250 наших лучших студентов, но и их родителей, преподавателей, деканов, проректоров. Этой традиции уже не первый год, мы стараемся каждый раз привносить что-то новое, чтобы мероприятие выглядело необычным и запоминающимся. Праздник с одной стороны грустный, но с другой мы понимаем, что это начало новой жизни для молодых людей. Поэтому основное пожелание — одерживать победы над собой, ведь когда человек выходит из привычной зоны комфорта, какого-то рутинного времяпровождения и бытия, он становится другим. И постоянная работа над собой открывает новые возможности: не только внешние горизонты, но и те глубины, о которых человек даже не подозревал. А это всегда следование своему пути, тому, к чему стремился поступающий сюда абитуриент, это прославление себя, своего рода, семьи, прославление страны. Поэтому пожелание — быть самими собой и почаще выходить из зоны комфорта и обыденности. Это есть ключ к развитию не только профессиональному, но и к личностному», — отметил руководитель вуза.
Выпускница Виктория Медведева окончила факультет журналистики по специальности «информация и коммуникация». «Я помню себя абитуриенткой, когда большими глазами смотрела на внутренний дворик БГУ и подавала свои документы для поступления. Сегодня спустя четыре года я здесь, на выпускном балу, получаю награду из рук ректора. Конечно, для меня это очень почетно. Я хочу выразить благодарность университету за все знания, опыт, а также за верных друзей и эмоции, которые я получила за годы обучения в ведущем белорусском университете. Специфика факультета, который я окончила, заключается в том, что мы на парах постоянно занимались практической деятельностью, создавали проекты, крутые и классные инициативы, которые потом могли реализовать. Поэтому я больше всего благодарна именно за эту уникальную возможность во время теоретического обучения сразу же получать практические навыки», — поделилась выпускница.
Участниками выпускного балла стали молодые люди, которые за период студенчества показали высокие результаты в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности, а также стали призерами различных олимпиад и конкурсов. Во время официальной части праздника прошло награждение победителей конкурса «Лучший выпускник БГУ-2025», который прошел в трех номинациях: «Лучший выпускник БГУ», «Звезда БГУ» и «Студенческий лидер БГУ». По традиции старт танцевальному вечеру дал ректор БГУ, который исполнит вальс с выпускницей. В завершение торжественного мероприятия перед участниками выступят артисты и музыкальные коллективы БГУ, а также кавер-группа Friends Band.
В этом году обладателями диплома БГУ стали около 4 тыс. молодых людей и девушек. -0-
Фото БГУ.