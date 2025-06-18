Около 250 лучших выпускников БГУ стали участниками бала в Ботаническом саду

«Сегодня необычный вечер не только для 250 наших лучших студентов, но и их родителей, преподавателей, деканов, проректоров. Этой традиции уже не первый год, мы стараемся каждый раз привносить что-то новое, чтобы мероприятие выглядело необычным и запоминающимся. Праздник с одной стороны грустный, но с другой мы понимаем, что это начало новой жизни для молодых людей. Поэтому основное пожелание — одерживать победы над собой, ведь когда человек выходит из привычной зоны комфорта, какого-то рутинного времяпровождения и бытия, он становится другим. И постоянная работа над собой открывает новые возможности: не только внешние горизонты, но и те глубины, о которых человек даже не подозревал. А это всегда следование своему пути, тому, к чему стремился поступающий сюда абитуриент, это прославление себя, своего рода, семьи, прославление страны. Поэтому пожелание — быть самими собой и почаще выходить из зоны комфорта и обыденности. Это есть ключ к развитию не только профессиональному, но и к личностному», — отметил руководитель вуза.