В окружении артистки Натальи Теняковой назвали причины ее смерти

Российские СМИ опубликовали сообщения друзей и знакомых народной артистки РФ Натальи Теняковой, которые раскрыли причины ее смерти. Напомним, что сегодня в МХТ имени Чехова сообщили, что Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет.
Так, заслуженный артист РФ Андрей Давыдов сообщил агентству ТАСС, что причиной смерти Натальи Теняковой стала остановка сердца.
Он отметил, что месяц назад ей было плохо и тогда актриса отказалась от госпитализации.
Также источник, близкий к окружению актрисы, сказал агентству, что причиной смерти Теняковой стала острая сердечная недостаточность.
Еще один источник в окружении Теняковой сообщил изданию «АиФ», что актрису беспокоили тромбы. Она находилась в больнице и скончалась от проблемы с сердцем.
Он отметил, что тело актрисы будет кремировано, а прах захоронят на Троекурском кладбище на могиле ее супруга, актера Сергея Юрского.