В окружении артистки Натальи Теняковой назвали причины ее смерти

Российские СМИ опубликовали сообщения друзей и знакомых народной артистки РФ Натальи Теняковой, которые раскрыли причины ее смерти. Напомним, что сегодня в МХТ имени Чехова сообщили, что Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет.