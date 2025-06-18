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В окружении артистки Натальи Теняковой назвали причины ее смерти

Российские СМИ опубликовали сообщения друзей и знакомых народной артистки РФ Натальи Теняковой, которые раскрыли причины ее смерти.

Российские СМИ опубликовали сообщения друзей и знакомых народной артистки РФ Натальи Теняковой, которые раскрыли причины ее смерти. Напомним, что сегодня в МХТ имени Чехова сообщили, что Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет.

Так, заслуженный артист РФ Андрей Давыдов сообщил агентству ТАСС, что причиной смерти Натальи Теняковой стала остановка сердца.

Он отметил, что месяц назад ей было плохо и тогда актриса отказалась от госпитализации.

Также источник, близкий к окружению актрисы, сказал агентству, что причиной смерти Теняковой стала острая сердечная недостаточность.

Еще один источник в окружении Теняковой сообщил изданию «АиФ», что актрису беспокоили тромбы. Она находилась в больнице и скончалась от проблемы с сердцем.

Он отметил, что тело актрисы будет кремировано, а прах захоронят на Троекурском кладбище на могиле ее супруга, актера Сергея Юрского.