Удивительно мрачно и гнетуще: о чем второй сезон сериала «Фишер»

Не знаю, как для вас, а для меня просто непереносимым было в первом сезоне «Фишера» «шоканье» и фрикативное «р» главного героя — следователя Бокова, которого играл, и весьма неплохо, Иван Янковский. Но мука мученическая была слушать его! Понимаю, очевидно, этой стилистически недоделанной ролью «под народ» создатели силились подчеркнуть простоту и, с позволения сказать, самородность следователя. И вот — о чудо! Говорок (в жизни — очень милый, знакомый всем, кто бывал в Ростове-на-Дону, ничуть не раздражающий, но в кино получившийся навязчивым) пропал. Спишем это на жизненные обстоятельства героя: очевидно, он пообтерся в Москве, посолиднел, избавился заодно и от старых привычек. Теперь Боков — звезда, его узнают, будто он актер!