Посольство РФ заявило о возможности эвакуации маломобильных россиян из Израиля

Посольство России сообщило о возможности организовать эвакуацию маломобильных граждан РФ, находящихся в Израиле, на территорию Египта и Иордании.
«Санитарная эвакуация осуществляется на безвозмездной основе. Эвакуация осуществляется при содействии Российского Красного Креста», — говорится в сообщении российского диппредставительства.
Как отмечает посольство, маломобильные россияне, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть Израиль, могут быть эвакуированы в аэропорты Египта и Иордании. После этого граждане РФ смогут вылететь на территорию России в индивидуальном порядке.
Ранее KP.RU сообщал, что посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль до нормализации ситуации на Ближнем Востоке из-за обострения ирано-израильского конфликта.