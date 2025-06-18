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Посольство РФ заявило о возможности эвакуации маломобильных россиян из Израиля

Дипмиссия РФ в Израиле сообщила о возможности организации эвакуации маломобильных россиян в аэропорты Египта и Иордании.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России сообщило о возможности организовать эвакуацию маломобильных граждан РФ, находящихся в Израиле, на территорию Египта и Иордании.

«Санитарная эвакуация осуществляется на безвозмездной основе. Эвакуация осуществляется при содействии Российского Красного Креста», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Как отмечает посольство, маломобильные россияне, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть Израиль, могут быть эвакуированы в аэропорты Египта и Иордании. После этого граждане РФ смогут вылететь на территорию России в индивидуальном порядке.

Ранее KP.RU сообщал, что посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль до нормализации ситуации на Ближнем Востоке из-за обострения ирано-израильского конфликта.