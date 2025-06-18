Посольство РФ заявило о возможности эвакуации маломобильных россиян из Израиля

Как отмечает посольство, маломобильные россияне, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть Израиль, могут быть эвакуированы в аэропорты Египта и Иордании. После этого граждане РФ смогут вылететь на территорию России в индивидуальном порядке.