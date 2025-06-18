АвтоВАЗ показал первый за 30 лет кроссовер: что известно о новой Lada Azimut

Премьера Lada Azimut состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
На Петербургском международном экономическом форум (ПМЭФ-2025), который стартовал 18 июня, компания АвтоВАЗ представила свой первый за почти 30 лет кроссовер Lada Azimut — о его комплектации ранее ходили различные слухи. Предполагается, что в дилерские салоны машина поступит через год. Вице-президент автомобилестроительной компании Евгений Шмелев заявил, что кроссовер построен на базовой платформе модели Vesta. Что известно о новой Lada Azimut, ее характеристиках, комплектации, дизайне и стоимости — в материале URA.RU.
Комплектация Lada Azimut.
АвтоВАЗ представил технические детали нового кроссовера Lada Azimut. В официальном пресс-релизе говорится, что стартовая линейка силовых агрегатов включает модернизированные бензиновые двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра, развивающие мощность 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Автомобиль будет комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач и вариатором.
Технические характеристики автомобиля URA.RU.
Для нового кроссовера создано 996 новых и усовершенствованных компонентов, включая кузовные панели, светотехнику, элементы интерьера и полностью оригинальную заднюю подвеску. Несмотря на то, что платформа позаимствована у Vesta, инженеры провели значительную работу по адаптации шасси для нового типа кузова.
Колесная база автомобиля составляет 2677 мм, что на 42 мм больше, чем у Vesta. Дорожный просвет увеличен до 210 мм, что превышает показатели Vesta SW Cross на 7 мм и делает автомобиль одним из лидеров в своем классе по геометрической проходимости.
В перспективе модель кроссовера планируется оснастить новым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который будет сочетаться с классической автоматической трансмиссией. Такой мотор значительно улучшит динамические характеристики автомобиля и позволит ему успешнее конкурировать с китайскими аналогами.
Дизайн выполнен в фирменном «Икс-стиле» Роман Наумов © URA.RUНазвание выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа Роман Наумов © URA.RUВнешность: светодиодные фары и задние фонари, характерные выштамповки на боковинах Роман Наумов © URA.RU.
Стоимость Lada Azimut.
Официально информация о стоимости автомобиля будет раскрыта сразу после старта серийного выпуска. Однако по прогнозу партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, Lada Azimut может стоить от двух до 2,5 миллионов рублей.
По его словам, автомобиль выходит на один из наиболее конкурентных сегментов российского рынка. Это сдерживает формирование его стоимости: в этой категории представлено не менее 20 моделей, преимущественно китайского производства.
Главными конкурентами новинки станут Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max. Стоимость переднеприводного Jolion 2025 года выпуска составляет от 1,999 до 2,399 млн рублей, а полноприводные версии стоят 2,349−2,699 млн рублей. Chery Tiggo 7 Pro Max в переднеприводном исполнении оценивается в 2,47−2,745 млн рублей, полноприводные версии стоят 2,54−2,845 млн рублей.
Дизайн и особенности интерьера Lada Azimut.
Интерьер: на передней панели установлены приборный дисплей под козырьком и медиасистемой Роман Наумов © URA.RU.
Дизайн нового кроссовера выполнен в современном тренде с продолжением фирменного «Икс-стиля» Lada, но в новой интерпретации. Передняя часть автомобиля получила оригинальную светодиодную оптику, формирующую характерный Х-образный рисунок. Кузов имеет выраженные колесные арки и рельефные боковые линии, придающие автомобилю динамичный вид.
На выставочном экземпляре установлены 18-дюймовые колесные диски. Нижний периметр кузова опоясан защитным пластиковым обвесом, что придает автомобилю характерный для кроссоверов внедорожный вид и обеспечивает дополнительную защиту при движении по плохим дорогам.
Главный дизайнер АвтоВАЗа Николай Суслов подчеркнул, что разработкой облика машины занималась команда молодых отечественных специалистов. Интерьер салона выполнен в современном стиле с применением качественных материалов.
Перед водителем расположен цифровой приборный щиток, а по центру передней панели — 10-дюймовый HD-дисплей мультимедийной системы на IPS-матрице. Для Azimut впервые создана новая программная платформа с интеграцией сервисов Сбера и других отечественных компаний. Система включает навигацию с картами 2ГИС, работающими как в онлайн, так и в офлайн-режиме, голосовое управление с виртуальным ассистентом GigaChat и другие современные функции.
В списке оснащения кроссовера заявлены панорамная крыша с люком. А также обогрев лобового стекла и стекол передних дверей, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режимов движения.
Заявление Соколова о работе АвтоВАЗа.
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на на Петербургском международном экономическом форуме 2025 Фото: URA.RU © URA.RU.
«Напомню, что два года назад, в 2023 году, здесь, на этом же месте, была представлена Lada Aura. Сегодня она уже активно ездит по дорогам нашей страны. Также в прошлом году на площадке Петербургского форума была представлена новая модель Lada Iskra и старт ее промышленного производства был в апреле этого года — в год 50-летия выпуска первой легендарной копейки. Ну, а сегодня мы представляем наши новые и обновленные автомобили, которыми будет гордиться наша команда», — заявил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что после восстановления всех логистических цепочек и налаживания поставок комплектующих, нарушенных ранее, АвтоВАЗу удалось возобновить работу конвейеров. Год назад предприятие решило уверено двигаться вперед и развиваться. Максим Соколов также напомнил о наработках, которые ранее были в распоряжении АвтоВАЗа.
Говоря о модели Lada Aura, руководитель компании подчеркнул, что модель хорошо знакома участникам ПМЭФ и представлена на текущем мероприятии в яркой таксомоторной окраске. Это совпало с недавним подписанием президентом России Владимиром Путиным закона о локализации такси. Соколов уверен, что модель Aura активно используется российским лидером, другими представителями власти и ведомствами.
Почему Azimut, а не B+ Cross.
На ПМЭФ также были раскрыты подробности о названии нового кроссовера. Президент компании Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что изначально автомобиль называли B+ Cross, однако окончательное решение о названии принимали сотрудники предприятия. Из 37 тысяч работников АвтоВАЗа большинство проголосовало за название Azimut, которое, по их мнению, лучше отражает ценности бренда: семейные путешествия, развитие и движение вперед.
«Нейминг автомобилей занимает 3−4 года. Имя выбиралось из сотен вариантов, поднималось постепенно до самого высокого уровня принятия решений», — пояснил Соколов. Он добавил, что название Azimut отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением, новыми местами и открытиями.
Интересно, что АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Azimut еще в марте 2024 года, но держал финальное название в секрете до официальной премьеры. В числе других рассматриваемых вариантов фигурировали Alta, Mira и Sfera.
Параллельные премьеры АвтоВАЗа на ПМЭФ.
Lada Niva Travel, презентация которой состоялась на Петербургском международном экономическом форуме Роман Наумов © URA.RUДизайн** выполнен в стиле концептуального электрокара Lada e-Niva Travel Роман Наумов © URA.RUБронеавтомобиль Урал-4320ВВ Роман Наумов © URA.RU.
Помимо кроссовера Azimut, АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2025 обновленную Lada Niva Travel второго поколения. Внедорожник получил новые двигатели, переработанную подвеску и обновленный дизайн решетки радиатора. Как отметил Соколов, эти изменения помогут модели достойно встретить 50-летний юбилей в следующем году.
«Она войдет в историю мирового автопрома как Volkswagen Juke и Гелендваген (Mercedes G-Class)», — подчеркнул президент АвтоВАЗа, имея в виду культовый статус и долголетие модели.
Также стало известно, что АвтоВАЗ новый бренд SKM, информация о котором появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Пока официальных комментариев относительно назначения нового бренда от компании не поступало, но эксперты предполагают, что он может быть связан с новой линейкой коммерческого транспорта или специальных модификаций существующих моделей.