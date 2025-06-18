АвтоВАЗ показал первый за 30 лет кроссовер: что известно о новой Lada Azimut

«Напомню, что два года назад, в 2023 году, здесь, на этом же месте, была представлена Lada Aura. Сегодня она уже активно ездит по дорогам нашей страны. Также в прошлом году на площадке Петербургского форума была представлена новая модель Lada Iskra и старт ее промышленного производства был в апреле этого года — в год 50-летия выпуска первой легендарной копейки. Ну, а сегодня мы представляем наши новые и обновленные автомобили, которыми будет гордиться наша команда», — заявил президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов. Его слова передает корреспондент URA.RU.