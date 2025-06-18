Каким путем Россия будет добиваться целей СВО, пояснил военный эксперт

По его мнению, на сегодняшний день военный путь остается единственным способом решения конфликта. Впрочем, эксперт не исключает маловероятного, но радикального сценария. «Я считаю, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в сторону продвижения российских войск на запад. Я думаю, что только этим способом Россия будет добиваться целей СВО. Ну либо же, это уже из области фантастики, что где-то произойдет в Украине какая-то партизанская война, найдется какой-то опять Сидор Ковпак, который войдет в Киев и снесет эту ненавистную нацистскую власть. Это, опять же, из области фантастики. Но, скорее всего, события будут развиваться в той сфере, в которой они сегодня развиваются», — резюмировал Дудкин. -0-