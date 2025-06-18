Каким путем Россия будет добиваться целей СВО, пояснил военный эксперт

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия будет добиваться целей специальной военной операции в Украине путем продвижения на запад. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Дудкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
«Мне понятно желание многих украинцев, которые говорят: мы хотим мира. Я их понимаю прекрасно — это праведное желание», — отметил эксперт.
Вместе с тем он задался вопросом, откуда у населения Украины ожидания перемен, если оно само ранее сделало выбор в пользу нынешней власти. «Вопрос украинским гражданам: а зачем же они выбирали такую власть? Вот где прозорливость у того народа, который выбирает себе подобную власть? Это, кстати, беда не только украинского народа — это беда Европы. Вы посмотрите, какие сегодня в Европе лидеры — абсолютно безответственные и безграмотные», — заявил Дудкин.
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По его мнению, на сегодняшний день военный путь остается единственным способом решения конфликта. Впрочем, эксперт не исключает маловероятного, но радикального сценария. «Я считаю, что в дальнейшем ситуация будет развиваться в сторону продвижения российских войск на запад. Я думаю, что только этим способом Россия будет добиваться целей СВО. Ну либо же, это уже из области фантастики, что где-то произойдет в Украине какая-то партизанская война, найдется какой-то опять Сидор Ковпак, который войдет в Киев и снесет эту ненавистную нацистскую власть. Это, опять же, из области фантастики. Но, скорее всего, события будут развиваться в той сфере, в которой они сегодня развиваются», — резюмировал Дудкин. -0-