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Теннисист Медведев одержал 400-ю победу на турнирах ATP

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев одержал 400-ю победу на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пишет ТАСС.

Даниил Медведев обыграл француза Кентена Алиса со счетом 6:2, 7:5 и вышел в четвертьфинал турнира в немецком городе Галле. Следующим соперником теннисиста станет победитель встречи между американцем Алексом Михельсеном и греком Стефаносом Циципасом.

Даниил Медведев занимает 11-ю позицию в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов ассоциации. В 2021 году Даниил Медведев в составе российской команды выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Ранее сообщалось, что россиянин Ян Непомнящий выиграл командный чемпионат мира по блицу в составе команды WR Chess.