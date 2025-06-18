Песков отреагировал на введенные Канадой персональные санкции

Отвечая на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о введении санкций даже против тех, кого на Западе считали «оплотами российской демократии», включая семью Ельцина, Песков подчеркнул: «Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны».