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Песков отреагировал на введенные Канадой персональные санкции

Накануне Канада расширила санкционный список, включив в него более 70 россиян.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал санкции Канады в отношении ряда граждан РФ. По его словам, этот шаг наглядно демонстрирует необоснованность, неправомерность и полную неэффективность подобных мер.

Напомним, Канада расширила санкционный список, включив в него более 70 россиян. В перечень попали экс-супруга Владимира Путина Людмила Очеретная, предприниматель Наталья Касперская, дочь Бориса Ельцина и ее супруг Валентин Юмашев, тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, дирижер Валерий Гергиев и другие.

Отвечая на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о введении санкций даже против тех, кого на Западе считали «оплотами российской демократии», включая семью Ельцина, Песков подчеркнул: «Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны».

Ранее тренер Винер заявила, что быть в одном санкционном списке с Гергиевым почетно.

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