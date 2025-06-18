Песков отреагировал на введенные Канадой персональные санкции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал санкции Канады в отношении ряда граждан РФ. По его словам, этот шаг наглядно демонстрирует необоснованность, неправомерность и полную неэффективность подобных мер.
Напомним, Канада расширила санкционный список, включив в него более 70 россиян. В перечень попали экс-супруга Владимира Путина Людмила Очеретная, предприниматель Наталья Касперская, дочь Бориса Ельцина и ее супруг Валентин Юмашев, тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, дирижер Валерий Гергиев и другие.
Отвечая на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о введении санкций даже против тех, кого на Западе считали «оплотами российской демократии», включая семью Ельцина, Песков подчеркнул: «Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны».
Ранее тренер Винер заявила, что быть в одном санкционном списке с Гергиевым почетно.